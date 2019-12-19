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В Праге отвергли критику РФ о чествовании жертв советского вторжения

Четверг, 19 декабря 2019, 20:30

Глава МИД Чехии заявил, что никто не должен ставить под сомнение трагические события 1968 года, когда войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию.

Как сообщает "Европейская правда", так дипломат отреагировал на разочарование МИД РФ по поводу решения Праги отмечать 21 августа День памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора.

"21 августа 1968 года был днем ​​национальной трагедии. Вторжение в нашу страну войск стран Варшавского договора не подлежит сомнению, много невинных граждан погибли. Войска покинули Чехословакию в 1990 году. С этого времени мы, к счастью, являемся суверенным государством, государством, решила чтить память этих жертв", - заявил министр в своем Twitter.

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"Ставить под сомнение трагические события 1968 года абсолютно неприемлемо. Не имеет значения - дома или за рубежом. Мы обязаны помнить жертв вторжения и оккупации. Я рад, что по этому вопросу существует четкое согласие между президентом, правительством и парламентом", - добавил Томаш Петршичек.

В начале декабря в Сенате Чехии был принят закон, который объявляет 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора.

В МИД России выразили разочарование в связи с этим решением Праги и заявили, что этот шаг не будет способствовать успешному развитию двустороннего сотрудничества.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вошли несколько тысяч военнослужащих из стран Варшавского договора, прежде всего СССР. Они подавили восстание, получившее название Пражская весна. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

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