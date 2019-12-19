У Греції вирішили перемістити древньоримську пам'ятку заради метро

Центральна археологічна рада Греції у четвер ухвалила рішення про вилучення ділянки давньоримської дороги у місті Салоніки, щоб звільнити місце для будівництва давно відтермінованої лінії міського метро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Після 19-годинної нічної сесії рада голосами 13 проти 2 вирішила прибрати пам'ятку, а потім заново встановити її, коли центральна станція метро буде збудована. Це рішення викликало обурення деяких експертів.

Критики стверджують, що переміщення артефактів може пошкодити їх. Вони кажуть, що станцію потрібно збудувати довкола давньої дороги. За словами офіційних осіб, такий процес буде більш трудомістким і дорогим.

Знайдена в 2012 році, пам'ятка датується в основному 4 століттям, але також має елементи 6 століття. Вона складаються з дороги довжиною 76 метрів і шириною 7,5 метра та залишків крамниць, обваленої монументальної кам'яної арки, водопровідних труб і каналізації.

Деякі археологи протестували проти вилучення старожитностей вже з 2013 року. Петиція, яка закликає зберегти і не переміщувати артефакти, зібрала понад 12 300 підписів.

Проект метро у Салоніках відтерміновується вже понад десятиріччя. Будівництво почалося в 2006 році і метрополітен спочатку планували завершити в 2012 році.