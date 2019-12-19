В Греции решили переместить древнеримскую памятку ради метро
Центральный археологический совет Греции в четверг принял решение об изъятии участка древнеримской дороги в городе Салоники, чтобы освободить место для строительства давно отсроченной линии городского метро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
После 19-часовой ночной сессии совет голосами 13 против 2 решил убрать памятку, а затем заново установить ее, когда центральная станция метро будет построена. Это решение вызвало возмущение некоторых экспертов.
Критики утверждают, что перемещение артефактов может повредить их. Они говорят, что станцию нужно построить вокруг древней дороги. По словам официальных лиц, такой процесс будет более трудоемким и дорогим.
Найденная в 2012 году, памятка датируется в основном 4 веком, но также имеет элементы 6 века. Она состоит из дороги длиной 76 метров и шириной 7,5 метра и остатков магазинов, обрушившейся монументальной каменной арки, водопроводных труб и канализации.
Некоторые археологи протестовали против изъятия древностей уже с 2013 года. Петиция, призывающая сохранить и не перемещать артефакты, собрала более 12 300 подписей.
Проект метро в Салониках откладывается уже более десятилетия. Строительство началось в 2006 году и метрополитен изначально планировали завершить в 2012 году.