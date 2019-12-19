В Греции решили переместить древнеримскую памятку ради метро

Центральный археологический совет Греции в четверг принял решение об изъятии участка древнеримской дороги в городе Салоники, чтобы освободить место для строительства давно отсроченной линии городского метро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

После 19-часовой ночной сессии совет голосами 13 против 2 решил убрать памятку, а затем заново установить ее, когда центральная станция метро будет построена. Это решение вызвало возмущение некоторых экспертов.

Критики утверждают, что перемещение артефактов может повредить их. Они говорят, что станцию ​​нужно построить вокруг древней дороги. По словам официальных лиц, такой процесс будет более трудоемким и дорогим.

Найденная в 2012 году, памятка датируется в основном 4 веком, но также имеет элементы 6 века. Она состоит из дороги длиной 76 метров и шириной 7,5 метра и остатков магазинов, обрушившейся монументальной каменной арки, водопроводных труб и канализации.

Некоторые археологи протестовали против изъятия древностей уже с 2013 года. Петиция, призывающая сохранить и не перемещать артефакты, собрала более 12 300 подписей.

Проект метро в Салониках откладывается уже более десятилетия. Строительство началось в 2006 году и метрополитен изначально планировали завершить в 2012 году.