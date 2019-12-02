Міністр оборони Німеччини застерегла від впливу Росії та Китаю на Балканах

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер вказала на намагання Росії та Китаю посилити свій вплив на країни Західних Балкан.

Про це Крамп-Карренбауер заявила в неділю, 1 грудня, в Приштині під час свого візиту до Косова, де солдати Бундесверу беруть участь у місії Північноатлантичного альянсу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми знаємо, що на весь регіон Китай, а також Росія дивляться з особливим інтересом", - зазначила міністр. Маючи на увазі саме Росію, очільниця оборонного відомства ФРН зауважила зокрема, що на Балканах застосовуються ті ж самі форми впливу, котрі вже випробовувалися в країнах Балтії.

Кремль так само несхвально сприймав потрапляння країн Балтії у сферу впливу Заходу, як зараз критично сприймає орієнтацію Косова на вступ до ЄС та НАТО.

Крамп-Карренбауер наголосила, що Косово як незалежна країна може самостійно вирішувати своє майбутнє. "Це відповідає нашому розумінню та нашим цінностям в питанні політичного суверенітету держав", - додала Крамп-Карренбауер.

Такі заяви Крамп-Карренбауер зробила за кілька днів до проведення саміту НАТО в Лондоні.