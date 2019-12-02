Министр обороны Германии предостерегла от влияния России и Китая на Балканах

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала на попытки России и Китая усилить свое влияние на страны Западных Балкан.

Об этом Крамп-Карренбауер заявила в воскресенье, 1 декабря, в Приштине во время своего визита в Косово, где солдаты Бундесвера принимают участие в миссии Североатлантического альянса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы знаем, что на весь регион Китай, а также Россия смотрят с особым интересом", - отметила министр. Имея в виду именно Россию, глава оборонного ведомства ФРГ отметила, что на Балканах применяются те же формы влияния, которые уже испытывались в странах Балтии.

Кремль так же неодобрительно воспринимал попадания стран Балтии в сферу влияния Запада, как сейчас критически воспринимает ориентацию Косово на вступление в ЕС и НАТО.

Крамп-Карренбауэр отметила, что Косово как независимая страна может самостоятельно решать свое будущее. "Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в вопросе политического суверенитета государств", - добавила Крамп-Карренбауер.

Такие заявления Крамп-Карренбауэр сделала за несколько дней до проведения саммита НАТО в Лондоне.