В Мадриде стартует двухнедельный климатический саммит с участием почти 200 стран

В понедельник в Мадриде начинается двухнедельный саммит, посвященный климатическим изменениям, в котором принимают участие почти 200 стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Саммит, который переехал в испанскую столицу после того, как Чили пришлось отказаться от его проведения на фоне антиправительственных протестов, призван внести последние штрихи в правила, регулирующие Парижское климатическое соглашение 2015 года.

Министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт заявила, что встреча в Мадриде 2-13 декабря должна заложить основу для перехода к углеродно-нейтральным экономикам.

"Те, кто не хочет видеть этого, окажутся на неправильной стороне истории", - сказала она, призвав правительства принять более амбициозные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

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Парижское соглашение предусматривает создание функционирующей международной системы торговли выбросами и компенсации бедным странам потерь, которые они несут в результате повышения уровня моря и других последствий изменения климата.

"У нас есть общий вызов, но с разными потребностями и неотложными задачами, которые мы можем преодолеть только в том случае, если мы будем работать вместе", - сказала Шмидт, чья страна председательствует на встрече.

Страны договорились в Париже четыре года назад ограничить глобальное потепление значительно ниже 2 градусов по Цельсию. Уже сейчас средние температуры увеличились примерно на 1 градус.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что обещания сократить выбросы газов, ответственных за повышение температуры, пока недостаточны для преодоления "точки невозврата" в изменении климата.

Организаторы ожидают встречи около 29 тысяч посетителей, в том числе около 50 глав государств и правительств на открытии сессии в понедельник.

Крупнейшие в мире эмитенты углерода - Соединенные Штаты, Китай и Индия - направляют на встречу министров или должностных лиц низшего уровня.