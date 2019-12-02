У Польщі потяг врізався в фургон з нетверезими українцями

У неділю на півдні Польщі потяг зіткнувся з фургоном, у якому перебували двоє українців – вони були в нетверезому стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

ДТП сталася в неділю після 16:00 на маршруті між залізничними станціями Герби Нове та Панки в селі Кулєє. У фургон, яким їхали двоє чоловіків, в’їхав потяг PKP Інтерсіті, що прямував з Перемишля до Щецина.

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Автомобіль уже з’їжджав з переїзду, коли сталася аварія. На місце прибули пожежники, медичні служби, поліція та представники залізничної компанії.

Поранених чоловіків доправили до лікарні в Ченстохові, загрози їхньому життю немає. Пасажири потяга не постраждали. Залізничний рух було тимчасово припинено, пасажирам надали замінні автобуси.

Постраждалі громадяни України виявилися працівниками одного з підприємств Клобуцького повіту. Як повідомила поліція, і водій, і пасажир були під впливом алкоголю.