У Чехії в ДТП потрапив український мікроавтобус, є постраждалі
Десять людей постраждали в результаті аварії мікроавтобуса у чеському районі Вишков поблизу села Несовіце.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Denik.
Аварія сталася у неділю, невдовзі після 4 ранку. В автобуса був український реєстраційний номер.
В мікроавтобусі їхали дванадцятеро людей. Десять з них отримали поранення - сім чоловіків і три жінки.
Одна з пасажирок мікроавтобуса отримала серйозні травми і була перевезена рятувальниками для екстреного прийому в університетську лікарню в Богуніце, Брно.
"Один з чоловіків також отримав травми середньої тяжкості. Інші пасажири покинули місце аварії з незначними травмами", - повідомила прессекретар екстрених служб Барбора Труксова.
"50-річний водій фургона сказав, що, ймовірно, заснув за кермом ", - сказав представник поліції Богуміл Малашек про дорожньо-транспортну пригоду.
Як повідомлялося, в Угорщині сталася ДТП за участі мікроавтобуса, в якому їхали українці, десять людей постраждали.