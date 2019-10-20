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У Чехії в ДТП потрапив український мікроавтобус, є постраждалі

Неділя, 20 жовтня 2019, 17:12

Десять людей постраждали в результаті аварії мікроавтобуса у чеському районі Вишков поблизу села Несовіце.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Denik.

Аварія сталася у неділю, невдовзі після 4 ранку. В автобуса був український реєстраційний номер.

В мікроавтобусі їхали дванадцятеро людей. Десять з них отримали поранення - сім чоловіків і три жінки.

Одна з пасажирок мікроавтобуса  отримала серйозні травми і була перевезена рятувальниками для екстреного прийому в університетську лікарню в Богуніце, Брно.

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"Один з чоловіків також отримав травми середньої тяжкості. Інші пасажири покинули місце аварії з незначними травмами", - повідомила прессекретар екстрених служб Барбора Труксова.

"50-річний водій фургона сказав, що, ймовірно, заснув за кермом ", - сказав представник поліції Богуміл Малашек про дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомлялося, в Угорщині сталася ДТП за участі мікроавтобуса, в якому їхали українці, десять людей постраждали.

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