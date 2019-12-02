Угорщина розкритикувала ЄС за нездатність домовитися про переговори про розширення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував Фінляндію, яка в даний час головує в Раді ЄС, а також попередню Єврокомісію за нездатність просуватися вперед з розширенням блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Петер Сійярто заявив у понеділок, що "одним з найзначніших провалів" попередньої Європейської комісії була нездатність ЄС у жовтні домовитися про початок переговорів про членство з Албанією і Північною Македонією.

Фінське головування, додав він, "зазнало величезного провалу в цьому відношенні також".

Сійярто зробив свою заяву після зустрічі у Празі зі своїми колегами з Чехії, Польщі та Словаччини. Разом ці чотири країни утворюють неофіційну групу, відому як Вишеградська група, і підтримують розширення складу ЄС.

Сійярто каже, що сподівається, що нова комісія просунеться вперед з розширенням ЄС.

Нагадаємо, саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією.

Високопосадовці ЄС в Брюсселі назвали рішення лідерів країн не починати переговори зі Скоп’є та Тираною історичною помилкою.