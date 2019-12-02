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Венгрия раскритиковала ЕС за неспособность договориться о переговорах о расширении

Понедельник, 2 декабря 2019, 15:23

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Финляндию, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, а также предыдущую Еврокомиссию за неспособность продвигаться вперед с расширением блока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Петер Сийярто заявил в понедельник, что "одним из самых значительных провалов" предыдущей Европейской комиссии была неспособность ЕС в октябре договориться о начале переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией.

Финское председательство, добавил он, "потерпело огромный провал в этом отношении тоже".

Сийярто сделал свое заявление после встречи в Праге с коллегами из Чехии, Польши и Словакии. Вместе эти четыре страны образуют неофициальную группу, известную как Вышеградская группа, и поддерживают расширение состава ЕС.

Сийярто говорит, что надеется, что новая комиссия продвинется вперед с расширением ЕС.

Напомним, саммит ЕС 17-18 октября не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией.

Высокопоставленные чиновники ЕС в Брюсселе назвали решение лидеров стран не начинать переговоры со Скопье и Тираной исторической ошибкой.

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Венгрия
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