Угорщина і "Газпром" обговорили нову газову угоду

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто 2 грудня прийняв у своєму кабінеті голову ради директорів "Газпрому" Віктора Зубкова.

Як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні угорського відомства.

Після зустрічі Сійярто заявив: "Газпром" відіграє провідну роль у постачанні природного газу до Угорщини, і в результаті проєктів розвитку інфраструктури, які очікуються в регіоні, це, без сумніву, триватиме і в майбутньому".

"В інтересах довгострокового, безпечного постачання природного газу до Угорщини в наших основних інтересах підтримувати довгострокову, розраховану та надійну співпрацю з "Газпромом", і відповідно ми разом з директором "Газпрому" готові розпочати переговори щодо нової довгострокової угоди про постачання газу", - додав він.

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"Крім того, є надзвичайно позитивні перспективи щодо співпраці Угорщини та "Газпрому", які стосуватимуться використання природного газу для транспортних цілей", - заявив він. "В інтересах реалізації цілей, пов'язаних з кліматом, важливо знизити рівень викидів забруднюючих речовин у громадському транспорті, а природний газ може зіграти важливу роль у цьому", - пояснив він.

"Відповідно, співпраця "Газпрому" з угорським урядом може означати вагомий крок вперед", - сказав міністр.

Як відомо, "Турецький потік", який споруджують з Росії до Туреччини, зі щорічною потужністю від 5 до 6 мільярдів кубометрів, доставлятиме газ на південний кордон Угорщини за новим маршрутом через Болгарію і Сербію.