Косово звинуватило 6 сербів у вбивстві лідера косовських сербів
Прокуратура Косово висунула обвинувачення групі з шести етнічних сербів за вбивство сербського політика Олівера Івановича у 2018 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
У заяві прокуратури в понеділок йдеться, що шестеро сербів є членами організованої злочинної групи, яка скоїла або допомогла скоїти убивство Олівера Івановича. У січні 2018 року його розстріляли у місті Косовська Митровиця на півночі Косова, де проживають здебільшого серби.
Троє обвинувачених сербів перебувають на свободі, на них видано міжнародний ордер на арешт.
Зі звинувачення прокуратури не зрозуміло, хто саме скоїв убивство. Однак у ньому вказано, що з 2011 року підозрювані діяли на півночі Косова, де мали вплив на поліцію, місцеві органи влади та державні підприємства.
Іванович - колишній чиновник сербського уряду та керівник політичної партії косовських сербів "Свобода, демократія, справедливість".
Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках. Однак цей вердикт був скасований.
Президент Сербії Александр Вучич називав терактом убивство Івановича.