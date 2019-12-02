Косово звинуватило 6 сербів у вбивстві лідера косовських сербів

Прокуратура Косово висунула обвинувачення групі з шести етнічних сербів за вбивство сербського політика Олівера Івановича у 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У заяві прокуратури в понеділок йдеться, що шестеро сербів є членами організованої злочинної групи, яка скоїла або допомогла скоїти убивство Олівера Івановича. У січні 2018 року його розстріляли у місті Косовська Митровиця на півночі Косова, де проживають здебільшого серби.

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Троє обвинувачених сербів перебувають на свободі, на них видано міжнародний ордер на арешт.

Зі звинувачення прокуратури не зрозуміло, хто саме скоїв убивство. Однак у ньому вказано, що з 2011 року підозрювані діяли на півночі Косова, де мали вплив на поліцію, місцеві органи влади та державні підприємства.

Іванович - колишній чиновник сербського уряду та керівник політичної партії косовських сербів "Свобода, демократія, справедливість".

Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках. Однак цей вердикт був скасований.

Президент Сербії Александр Вучич називав терактом убивство Івановича.