Косово обвинило 6 сербов в убийстве лидера косовских сербов

Прокуратура Косова предъявила обвинение группе из шести этнических сербов за убийство сербского политика Оливера Ивановича в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В заявлении прокуратуры в понедельник говорится, что шестеро сербов – члены организованной преступной группы, которая совершила или помогла совершить убийство Оливера Ивановича. В январе 2018 года его расстреляли в городе Косовская Митровица на севере Косова, где проживают в основном сербы.

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Трое обвиняемых сербов находятся на свободе, на них выдан международный ордер на арест.

По обвинению прокуратуры не понятно, кто именно совершил убийство. Однако в нем указано, что с 2011 года подозреваемые действовали на севере Косова, где имели влияние на полицию, местные органы власти и государственные предприятия.

Иванович - бывший чиновник сербского правительства и руководитель политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость".

Суд Косово ранее осудил Ивановича за совершение военных преступлений во время войны 1998-99 годов. Однако этот вердикт был отменен.

Президент Сербии Александар Вучич называл убийство Ивановича терактом.