В результате авиаударов России и Асада убиты 15 мирных сирийцев – наблюдатели
В результате воздушных ударов 2 декабря на северо-западе Сирии погибли 15 мирных жителей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АFР.
Регион Идлиб, где проживают около трех миллионов человек, в значительной степени находится под контролем группы, в которой доминирует бывший филиал Аль-Каиды.
Воздушные налеты режима президента Башара Асада убили 13 мирных жителей на рынке в городе Маарет-эн-Нуман, сообщила британская Сирийская обсерватория по правам человека.
Обсерватория заявила, что двое других человек погибли во время бомбардировок России и Дамаска в других частях провинции.
Силы режима Башара Асада и вооруженные группировки столкнулись в тяжелых боях на северо-западе страны, где за два дня погибли почти 100 бойцов, заявили британские наблюдатели.
Кадры последствий авианалетов публикует в своем Twitter немецкий журналист Джулиан Репке.
"Еще один день целенаправленных российско-сирийских авиаударов по гражданским в Идлибе. 13 погибших, 20 раненых до обеда. Когда наконец на Россию наложат санкции за ее военные преступления в Сирии?" - написал он.
#Breaking— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 2, 2019
The Putin regime air force is murdering innocent children in #Idlib as we speak.
Together with the Assad regime, it killed 17 civilians so far today.
Air strikes are ongoing right now.#PutinAtWar #Syria pic.twitter.com/CHOUQEI6c5
Nur ein weiterer Tag gezielter russisch-syrischer Luftangriffe auf Zivilisten in #Idlib.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 2, 2019
13 Tote, 20 Verletzte bis zum frühen Nachmittag.
Wann wird Russland endlich für seine #Kriegsverbrechen in Syrien sanktioniert, @RegSprecher, @peteraltmaier und @HeikoMaas? pic.twitter.com/8BZYJtfxhl
Также СМИ сообщают, что 9 гражданских лиц, большинство из которых дети, погибли и 12 получили ранения в результате обстрела Турцией школы в контролируемом курдскими группировками YPG городе Таль-Рифаат на севере Сирии.
Terrible reports from northern #Syria.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 2, 2019
9 civilians, most of them children, killed, 12 injured, in alleged #Turkish-led forces shelling of school in YPG/Assad-controlled #TalRifaat. pic.twitter.com/g3ChwOIOJQ
Напомним, Турция и Россия проводят совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановила наступление Турции.