В результате авиаударов России и Асада убиты 15 мирных сирийцев – наблюдатели

В результате воздушных ударов 2 декабря на северо-западе Сирии погибли 15 мирных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АFР.

Регион Идлиб, где проживают около трех миллионов человек, в значительной степени находится под контролем группы, в которой доминирует бывший филиал Аль-Каиды.

Воздушные налеты режима президента Башара Асада убили 13 мирных жителей на рынке в городе Маарет-эн-Нуман, сообщила британская Сирийская обсерватория по правам человека.

Обсерватория заявила, что двое других человек погибли во время бомбардировок России и Дамаска в других частях провинции.

Силы режима Башара Асада и вооруженные группировки столкнулись в тяжелых боях на северо-западе страны, где за два дня погибли почти 100 бойцов, заявили британские наблюдатели.

Кадры последствий авианалетов публикует в своем Twitter немецкий журналист Джулиан Репке.

"Еще один день целенаправленных российско-сирийских авиаударов по гражданским в Идлибе. 13 погибших, 20 раненых до обеда. Когда наконец на Россию наложат санкции за ее военные преступления в Сирии?" - написал он.

#Breaking

The Putin regime air force is murdering innocent children in #Idlib as we speak.

Together with the Assad regime, it killed 17 civilians so far today.

Air strikes are ongoing right now.#PutinAtWar #Syria pic.twitter.com/CHOUQEI6c5