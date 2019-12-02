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В результате авиаударов России и Асада убиты 15 мирных сирийцев – наблюдатели

Понедельник, 2 декабря 2019, 17:01

В результате воздушных ударов 2 декабря на северо-западе Сирии погибли 15 мирных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АFР.

Регион Идлиб, где проживают около трех миллионов человек, в значительной степени находится под контролем группы, в которой доминирует бывший филиал Аль-Каиды.

Воздушные налеты режима президента Башара Асада убили 13 мирных жителей на рынке в городе Маарет-эн-Нуман, сообщила британская Сирийская обсерватория по правам человека.

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Обсерватория заявила, что двое других человек погибли во время бомбардировок России и Дамаска в других частях провинции.

Силы режима Башара Асада и вооруженные группировки столкнулись в тяжелых боях на северо-западе страны, где за два дня погибли почти 100 бойцов, заявили британские наблюдатели.

Кадры последствий авианалетов публикует в своем Twitter немецкий журналист Джулиан Репке.

"Еще один день целенаправленных российско-сирийских авиаударов по гражданским в Идлибе. 13 погибших, 20 раненых до обеда. Когда наконец на Россию наложат санкции за ее военные преступления в Сирии?" - написал он.

Также СМИ сообщают, что 9 гражданских лиц, большинство из которых дети, погибли и 12 получили ранения в результате обстрела Турцией школы в контролируемом курдскими группировками YPG городе Таль-Рифаат на севере Сирии.

Напомним, Турция и Россия проводят совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановила наступление Турции.

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