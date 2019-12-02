У школах Хорватії відновлять уроки - вчителі і влада домовилися про зарплати

Уряд Хорватії та вчителі у понеділок домовилися про угоду щодо припинення протестів, які розпочалися в жовтні й призвели до загальнодержавного страйку, що з 19 листопада припинив усі заняття в початкових та середніх школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вчителі отримуватимуть поступове підвищення зарплат, яке до початку 2021 року становитиме 6,11%.

Заробітна плата вчителів зросте на 3% з 1 грудня, ще на 1% з середини 2020 року та ще на 2% з 1 січня 2021 року.

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Заняття в школах відновляться по всій країні з вівторка.

У жовтні уряд заявив, що збільшить зарплату для всіх працівників державного сектору на 6,12% до 2020 року.

Прем'єр-міністр Андрей Пленкович після переговорів у понеділок заявив, що угода про оплату праці вчителів не загрожує намаганням підтримувати збалансований бюджет.