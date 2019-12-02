МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини через заяву щодо автономії Закарпаття

2 грудня до МЗС України було запрошено посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вказали на неприйнятність його заяв щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна – НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні прес-центру МЗС України.

У відомстві зазначили, що Ійдярто вручили ноту протесту.

"У ході бесіди було додатково наголошено на тому, що Закон України "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в інтерв’ю від 28 листопада Ійдярто заявив: "Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім "не наші", вони прословацькі, проугорські? Закарпаття - завжди була цікава територія, але ніколи там конфліктів між українцями та іншими націями не було".

"І дотримання прав меншин, і автономії в складі держави - це існуючі практики в Європі, які враховують національний фактор, людей, які проживають в тому чи іншому регіоні", - додав він.

Він також сказав, що Будапешт продовжить блокувати діяльність Комісії Україна – НАТО через нібито порушення Україно прав угорської меншини.

Міністерство закордонних справ України також висловлювало протест у зв’язку із закликами до автономії угорських спільнот Карпатського регіону, які мають місце в оприлюдненому 15 листопада Комюніке XVIII-го засідання Угорської постійної ради.