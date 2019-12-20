Тристоронні газові переговори продовжаться в п'ятницю в Мінську

Тристоронні газові переговори Єврокомісія-Україна-РФ продовжаться в Мінську в п'ятницю.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію підтвердило Міністерство енергетики та захисту довкілля України на своїй сторінці у Facebook.

В міністерстві уточнили, що Європейська комісія братиме участь у переговорах в он-лайн режимі.

"Ми дотримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, незалежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною та забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно - зменшенню ціни на газ", – сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні відбувся черговий раунд тристоронніх газових переговорів, де було досягнуто принципових домовленостей щодо деталей нового договору на транспортування газу.

Як відомо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року, проте домовленостей щодо нової угоди досі не досягнуто.

Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити наявний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.