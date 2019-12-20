Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в пятницу в Минске

Трехсторонние газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ продолжатся в Минске в пятницу.

Как сообщает "Европейская правда", информацию подтвердило Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины на своей странице в Facebook.

В министерстве уточнили, что Европейская комиссия будет участвовать в переговорах в он-лайн режиме.

"Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ", - сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Напомним, 19 декабря в Берлине состоялся очередной раунд трехсторонних газовых переговоров, где были достигнуты принципиальные договоренности относительно деталей нового договора на транспортировку газа.

Как известно, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года, однако договоренностей по новому соглашению еще не достигнуто.

Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.