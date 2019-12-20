Місцевий суд у Франкфурті заборонив діяльність сервісу Uber, стверджуючи, що мобільний додаток не має відповідної ліцензії на перевезення у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Суд постановив, що Uber не повинен продовжувати свою діяльність, оскільки він не має ліцензії на оренду. Додаток працює в Німеччині за допомогою ліцензованих водіїв, які працюють через компанії з прокату автомобілів.

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"З точки зору пасажира, Uber сам надає послугу і тому є підприємцем у розумінні Закону про пасажирські перевезення", - заявив суд.

Суд також вказав на порушення правила повернення на базу, а це означає, що водії, які закінчили поїздку, повинні повертатися до таксопарку.

"Uber не має дозволу на перевезення пасажирів у Німеччині, проте компанія встановлює тарифи та збирає вартість проїзду", - сказав Дітер Шленкер, який представляє позивача Taxi Deutschland.

Постанова - яка набирає чинності негайно - є дуже проблематичною для компанії, яка провела розширення на німецькому ринку у семи містах, включаючи Франкфурт, Берлін та Мюнхен.

Uber заявив, що знайде спосіб "забезпечити продовження послуг у Німеччині".