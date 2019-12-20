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Суд во Франкфурте запретил деятельность сервиса Uber

Пятница, 20 декабря 2019, 08:47

Местный суд во Франкфурте запретил деятельность сервиса Uber, утверждая, что мобильное приложение не имеет соответствующей лицензии на перевозку в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Суд постановил, что Uber не должен продолжать свою деятельность, поскольку он не имеет лицензии на аренду. Приложение работает в Германии с помощью лицензированных водителей, работающих через компании по прокату автомобилей.

"С точки зрения пассажира, Uber сам предоставляет услугу и является предпринимателем в понимании Закона о пассажирских перевозках", - заявил суд.

Суд также указал на нарушение правила возврата на базу, а это значит, что водители, которые закончили поездку, должны возвращаться в таксопарк.

"Uber не имеет разрешения на перевозку пассажиров в Германии, однако компания устанавливает тарифы и собирает стоимость проезда", - сказал Дитер Шленкер, представляющий истца Taxi Deutschland.

Постановление, которое вступает в силу немедленно, очень проблематично для компании, которая провела расширение на немецком рынке в семи городах, включая Франкфурт, Берлин и Мюнхен.

Uber заявил, что найдет способ "обеспечить продолжение услуг в Германии".

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