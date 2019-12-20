Колишнім лідерам Каталонії надали тимчасовий допуск в Європарламент

Колишній глава женералітату Каталонії Карлес Пучдемон і його соратник та колишній міністр Тоні Комін отримали тимчасову акредитацію у Європарламенті як обрані євродепутати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Пропуск, який дійсний протягом одного дня, дозволяє їм почати виконувати всі необхідні процедури для набуття постійних повноважень вже після Різдва.

Пучдемон, який втік з Бельгії від іспанського правосуддя після одностороннього проголошення незалежності, звернувся в правоохоронні органи. "Європейське правосуддя говорить, що ми депутати Європарламенту з липня минулого року. Закону треба дотримуватися", - сказав він.

Рішення Суду ЄС у четвер прискорило всі механізми, щоб Пучдемон і Комін змогли стати повноправними євродепутатами.

Президент Європарламенту Давід Сассолі вчора скасував заборону, яка діяла щодо них через європейський ордер на арешт, виданий Верховним судом Іспанії.

За даними джерел, процес акредитації Пучдемона і Коміна як євродепутатів може завершитися після Різдва.

Нагадаємо, Суд ЄС постановив, що ув’язнений колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас мав депутатський імунітет з часу оголошення про його обрання євродепутатом.