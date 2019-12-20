Бывшим лидерам Каталонии предоставили временный допуск в Европарламент

Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон и его соратник и бывший министр Тони Комин получили временную аккредитацию в Европарламенте как избранные евродепутаты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Пропуск, который действителен в течение одного дня, позволяет начать выполнять все необходимые процедуры для получения постоянных полномочий уже после Рождества.

Пучдемон, сбежавший из Бельгии от испанского правосудия после одностороннего провозглашения независимости, обратился в правоохранительные органы. "Европейское правосудие говорит, что мы – депутаты Европарламента с июля прошлого года. Закон надо соблюдать", - сказал он.

Решение Суда ЕС в четверг ускорило все механизмы, чтобы Пучдемон и Комин смогли стать полноправными евродепутатами.

Президент Европарламента Давид Сассоли вчера отменил запрет, действовавшей по ним через европейский ордер на арест, выданный Верховным судом Испании.

По данным источников, процесс аккредитации Пучдемона и Комина в качестве евродепутатов может завершиться после Рождества.

Напомним, Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.