У Німеччині хочуть ускладнити знищення нерозпроданих товарів

Уряд Німеччини готує зміни до законодавства, які ускладнять знищення нерозпроданих товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.

Представники міжнародної організації Greenpeace раніше надали фотографії та документи, з яких випливає, що практика знищення нових товарів поширена, зокрема, на складі Amazon в місті Вінзен (Нижня Саксонія). Контейнер з новими товарами щонайменше раз на тиждень надсилають на завод зі спалювання сміття.

Amazon економить за рахунок таких дій, оскільки позбавляється необхідності повертати або зберігати непотрібні товари на складі.

На початку року уряд повинен ухвалити нові правила про те, що транспортування і зберігання товарів слід організовувати таким чином, щоб вони залишалися придатними до використання протягом довшого часу. Знищення ж дозволять лише в тих випадках, коли продаж товару або його безоплатна передача неможливі з юридичних або технічних причин - наприклад, якщо він становить загрозу здоров'ю.

Ціль такої ініціативи - баланс між обсягами випуску продукції та попитом на неї.

Точних показників щодо кількості знищених товарів немає. Згідно з дослідженням університету Бамберга, кожна шоста посилка повертається при замовленні через інтернет. Що стосується одягу та взуття, то це майже кожна друга упаковка. За даними дослідників, 4% цих повернених товарів потрапляють на смітник.