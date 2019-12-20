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У Німеччині хочуть ускладнити знищення нерозпроданих товарів

П'ятниця, 20 грудня 2019, 15:25

Уряд Німеччини готує зміни до законодавства, які ускладнять знищення нерозпроданих товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.

Представники міжнародної організації Greenpeace раніше надали фотографії та документи, з яких випливає, що практика знищення нових товарів поширена, зокрема, на складі Amazon в місті Вінзен (Нижня Саксонія). Контейнер з новими товарами щонайменше раз на тиждень надсилають на завод зі спалювання сміття.

Amazon економить за рахунок таких дій, оскільки позбавляється необхідності повертати або зберігати непотрібні товари на складі.

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На початку року уряд повинен ухвалити нові правила про те, що транспортування і зберігання товарів слід організовувати таким чином, щоб вони залишалися придатними до використання протягом довшого часу. Знищення ж дозволять лише в тих випадках, коли продаж товару або його безоплатна передача неможливі з юридичних або технічних причин - наприклад, якщо він становить загрозу здоров'ю.

Ціль такої ініціативи - баланс між обсягами випуску продукції та попитом на неї.

Точних показників щодо кількості знищених товарів немає. Згідно з дослідженням університету Бамберга, кожна шоста посилка повертається при замовленні через інтернет. Що стосується одягу та взуття, то це майже кожна друга упаковка. За даними дослідників, 4% цих повернених товарів потрапляють на смітник.

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