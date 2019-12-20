Наступного року у німецькій армії з'являться військові рабини

У німецькій армії вперше за майже сто років будуть нести службу військові рабини – у п’ятницю відповідний державний договір про це підписали міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер і голова Центральної ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауер у зв'язку з цим відзначила, що цей документ, який уряд затвердив 11 грудня, є "потужним сигналом для наших єврейських солдатів".

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Згідно з планами, перші військові рабини надійдуть на службу в бундесвер вже протягом 2020 року. Вони будуть займатися духовною опікою німецьких солдатів іудейського віросповідання в Німеччині і за кордоном.

За оцінками, в бундесвері налічується близько 300 таких військовослужбовців. У середньостроковій перспективі в німецьку армію планується залучити до 10 військових рабинів.

Великі християнські церкви в Німеччині вже багато десятиліть забезпечують збройні сили військовими священниками. Надалі міністерство оборони планує залучити в бундесвер і мусульманських священнослужителів. Поки не зрозуміло, як саме це буде організовано.