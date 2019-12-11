Уряд Німеччини дозволив призначати рабинів капеланами військових

Німецький уряд 11 грудня офіційно дозволив призначати рабинів капеланами німецьких військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Кабінет міністрів на своєму засіданні в Берліні вирішив укласти договір з Центральною радою євреїв Німеччини про надання душпастирської допомоги євреям в армії, як це дозволено протестантам і католикам.

Рішення уряду, яке ще має затвердити парламент, передбачає, що військові рабини опікуватимуться про солдатів-євреїв, а також про всіх солдатів, незалежно від їхнього віросповідання, в Німеччині чи в іноземній дислокації.

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Рабини також повинні будуть надавати думки з етичних питань та робити внесок у Бундесвер як інституцію.

"Таким чином можна сприяти розумінню іудаїзму та єврейської громади у ФРН", - йдеться в заяві кабінету.

Хоча офіційних даних немає, вважають, що в армії Німеччини служать близько 300 євреїв, близько 94 тисяч християн і 3000 мусульман.

Тривають переговори про надання душпастирської допомоги солдатам-мусульманам, але різноманітність ісламу залишається перешкодою.

Уряд Німеччини після нападу на синагогу у жовтні вжив додаткових заходів проти правого екстремізму і антисемітизму. Уряд Меркель погодився змінити закон про зброю, посилити переслідування онлайн-ненависті і збільшити фінансову підтримку проєктів з боротьби з антисемітизмом і ультраправим екстремізмом.