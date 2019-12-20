В следующем году в немецкой армии появятся военные раввины
В немецкой армии впервые за почти сто лет будут нести службу военные раввины - в пятницу соответствующий государственный договор об этом подписали министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Крамп-Карренбауэр в связи с этим отметила, что этот документ, который правительство утвердило 11 декабря, является "мощным сигналом для наших еврейских солдат".
Согласно планам, первые военные раввины поступят на службу в бундесвер уже в течение 2020 года. Они будут заниматься духовной опекой немецких солдат иудейского вероисповедания в Германии и за рубежом.
По оценкам, в бундесвере насчитывается около 300 таких военнослужащих. В среднесрочной перспективе в немецкую армию планируется привлечь до 10 военных раввинов.
Крупные христианские церкви в Германии уже много десятилетий обеспечивают вооруженные силы военными священниками. В дальнейшем министерство обороны планирует привлечь в бундесвер и мусульманских священнослужителей. Пока неясно, как это будет организовано.