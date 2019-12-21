Санкции заработали: ключевой подрядчик Газпрома заморозил строительство Северного потока-2

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Об этом говорится в сообщении для прессы, опубликованном в ночь на субботу на сайте компании.

Allseas подчеркнула, что остановка работы осуществлена ​​в связи с началом действия санкционных норм США относительно "Северного потока-2". За несколько часов до того президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, который вводит среди прочего механизм санкций против компаний, которые строят подводную часть российского газопровода в Балтийском море.

"Во исполнение оборонного бюджета США (National Defense Authorization Act, NDAA), компания Allseas призупнила работы по прокладке газопровода Nord Stream 2. Компания будет действовать в соответствии с положениями о сворачивании работ, предусмотренных этим проектом", говорится в сообщении.

Как известно, NDAA предусматривает, что компании, которые добровольно выйдут из российского трубопроводного проекта, смогут избежать американских санкций.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2.

Существует также мнение о том, что газопровод все равно будет достроен. О дальнейшей стратегии - читайте в статье Готовимся к Nord Stream-3: какой должна быть газовая стратегия Украины.