Бельгія модернізувала 44 БТР, тепер в них поміщаються водії зростом не вище 170 см

Армія Бельгії зіткнулася з несподіваною проблемою після модернізації броньованих машин Pandur: тепер водії для них повинні мати зріст не вище 170 см.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Бельгійські військові виділили 31 млн євро на оновлення 44 броньованих машин Pandur, головною метою було підвищення безпеки.

Однак, в процесі модернізації було зменшено внутрішній простір і максимальний зріст водія або стрілка тепер не може перевищувати 1,70 м. При цьому бельгійці відомі як одні з найвищих людей у світі.

Бронемашини Pandur був куплені у австрійської фірми в 1996 році, але їх довелося модернізувати для використання в зарубіжних операціях, в тому числі в Малі в 2021 році.

Бронетехніка не мала достатнього захисту від придорожніх бомб і потребувала другого фальшполу, а також в кондиціонерів для жарких країн.

Вони спочатку були призначені для пересування військ, але потім використовувалися в якості розвідувальних машин, пояснили чиновники.

Оновлення викликало "дуже серйозну неприємність", створивши проблеми з педалями гальма і рульовим керуванням. "Фальшпол робить вхід і вихід дуже важким", - йдеться в оцінці експертів.

Коли з'ясувалося, що після модернізації тільки бельгійці нижче середнього зросту могли управляти БТР, політики засудили це як "фіаско" і марнування грошей.

Армія наполягає на тому, що екіпажі бронетехніки завжди мали обмеження за зростом. Реагуючи на критику, військові визнали, що модифіковані бронемашини не були придатні для негайного використання, а тільки пройшли первинну модернізацію.

Що стосується обмеження зросту екіпажу, то в Міноборони кажуть, що "в цьому типі транспортних засобів завжди були обмеження по висоті", а зріст у 1,70 м нерідке обмеження для бронетехніки.

Начальник штабу генерал-майор Пітер Девогелар зазначив, що пілоти винищувачів F-16 також були обмежені певним зростом. Максимум для пілота F-16 становить 1,95 м, а мінімум - 1,62 м.

Міністерство оборони повідомило, що на даний момент за модернізацію було виплачено тільки 1,7 млн. євро.