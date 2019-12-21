Бельгия модернизировала 44 бронемашины, теперь в них помещаются водители ростом не выше 170 см

Армия Бельгии столкнулась с неожиданной проблемой после модернизации бронированных машин Pandur: теперь водители для них должны иметь рост не выше 170 см.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Бельгийские военные выделили 31 млн евро на обновление 44 бронированных машин Pandur, главной целью было повышение безопасности.

Однако, в процессе модернизации было уменьшено внутреннее пространство и максимальный рост водителя или стрелка теперь не может превышать 1,70 м. При этом бельгийцы известны как одни из самых высоких в мире.

Бронемашины Pandur был куплены у австрийской фирмы в 1996 году, но их пришлось модернизировать для использования в зарубежных операциях, в том числе в Мали в 2021 году.

Бронетехника не имела достаточной защиты от придорожных бомб и нуждалась во втором, фальшполе, а также в кондиционерах для жарких стран.

Они первоначально были предназначены для передвижения войск, но затем использовались в качестве разведывательных машин, пояснили чиновники.

Обновление вызвало "очень серьезную неприятность", создав проблемы с педалями тормоза и рулевым управлением. "Фальшпол делает вход и выход очень трудным", - говорится в оценке экспертов.

Когда выяснилось, что после модернизации только бельгийцы ниже среднего роста могли управлять БТР, политики осудили это как "фиаско" и пустую трату денег.

Армия настаивает на том, что экипажи бронетехники всегда имели ограничения по росту. Реагируя на протест, военные признали, что модифицированные бронемашины не были пригодны для немедленного использования, а только прошли первоначальную модернизацию.

Что касается ограничения роста, в Минобороны говорят, что "в этом типе транспортных средств всегда были ограничения по высоте", а 1,70 м нередкое ограничение для бронетехники.

Начальник штаба генерал-майор Питер Девогелар отметил, что пилоты истребителей F-16 также были ограничены определенным ростом. Максимум для пилота F-16 составляет 1,95 м, а минимум - 1,62 м.

Министерство обороны сообщило, что на данный момент за модернизацию было выплачено только 1,7 млн. евро.