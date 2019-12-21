Теракт на Лондонському мосту: чоловік з бивнем нарвала розповів про бійку з нападником

Чоловік, який використав бивень нарвала, щоб знешкодити терориста в Лондоні під час нападу в листопаді, розповів про те, як він та інші продовжували боротися з нападником, навіть побачивши, що на ньому було щось схоже на жилет смертника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деррін Фрост, який потрапив на відеозаписі бійки між зловмисником і перехожими на Лондонському мосту 29 листопада, повідомив, що він був присутній на заході в сусідній будівлі, коли почув заворушення внизу.

38-річний чоловік сказав, що він схопив бивень нарвала, який висів на стіні, в той час як інший чоловік використовував дерев'яний стілець для захисту від нападника.

"У нього були ножі в обох руках, і, побачивши мене з бивнем нарвала, він вказав на свій живіт", - сказав Фрост, державний службовець, який переїхав до Великобританії з Південної Африки 14 років тому.

"Він повернувся і поговорив зі мною, потім показав, що у нього є вибуховий пристрій навколо талії. У цей момент чоловік поруч зі мною кинув свій стілець в нападника, який потім побіг до нього з піднятими над головою ножами", - розповів він.

Фрост сказав, що передав бивень людині, яка кинула стілець, і побіг наверх, щоб взяти ще один. Після повернення він побачив, що бивень лежав розламаний на підлозі, а люди бігли за нападником.

"Разом з іншими я переслідував нападника з бивнем в руці на мосту. Після боротьби ми зуміли втримати його на місці. У цей момент я намагався ізолювати леза, тримаючи його за зап'ястя, щоб він не міг нікого поранити або включити пристрій ", - сказав він.

Поліція застрелила нападника через кілька миттєвостей. Було встановлено, що жилет був несправжнім.

В результаті нападу від ножових поранень загинули двоє людей: 25-річний Джек Меррітт і 23-річна Саскія Джонс, обидва колишні студенти, які брали участь в програмі реабілітації ув'язнених.