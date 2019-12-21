Теракт на Лондонском мосту: человек с бивнем нарвала рассказал о драке с нападавшим

Мужчина, использовавший бивень нарвала, чтобы обезвредить террориста в Лондоне во время нападения в ноябре, рассказал о том, как он и другие продолжали бороться с нападавшим, даже увидев, что на нем надето что-то похожее на жилет смертника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дэррин Фрост, который попал на видеозаписи драки между злоумышленником и прохожими на Лондонском мосту 29 ноября, сообщил, что он присутствовал на мероприятии в соседнем здании, когда услышал беспорядки внизу.

38-летний мужчина сказал, что он схватил бивень нарвала, который был установлен на стене, в то время как другой мужчина использовал деревянный стул для защиты от нападавшего.

"У него были ножи в обеих руках, и, увидев меня с бивнем нарвала, указал на свой живот", - сказал Фрост, государственный служащий, который переехал в Великобританию из Южной Африки 14 лет назад.

"Он повернулся и поговорил со мной, затем показал, что у него есть взрывное устройство вокруг его талии. В этот момент мужчина рядом со мной бросил свой стул в нападавшего, который затем побежал к нему с поднятыми над головой ножами", - рассказал он.

Фрост сказал, что передал бивень человеку, который бросил стул и побежал наверх, чтобы взять еще один. По возвращении он увидел, что бивень лежал разломанный на полу, а люди бежали.

"Вместе с другими я преследовал нападавшего с бивнем в руке на мосту. После борьбы мы сумели удержать его на месте. В этот момент я пытался изолировать лезвия, держа его за запястья, чтобы он не мог никого поранить или включить устройство", - сказал он

Полиция застрелила нападавшего через несколько мгновений. Было установлено, что жилет был ненастоящим.

В результате нападения от ножевых ранений погибли два человека: 25-летний Джек Мерритт и 23-летняя Саския Джонс, оба бывшие студенты, участвующие в программе реабилитации заключенных.