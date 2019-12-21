Росія збирається завершити "Північний потік-2" попри санкції США

Росія збирається завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на загрозу американських санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС РФ.

"Росія реалізовувала і продовжить реалізовувати свої економічні проєкти незалежно від чиїхось санкцій", - йдеться в заяві.

У російському відомстві заявили, що "США переходять знакову межу в зовнішній політиці, починаючи вводити санкції, до яких Росія давно звикла, проти власних союзників".

"Насправді мова йде не про сприяння європейцям в безперебійному забезпеченні енергоносіями за прийнятними цінами, а про прагнення позбавити їх гарантованих джерел такого постачання з Росії...У Вашингтоні вирішили, що заради геополітичних амбіцій і комерційної вигоди можна не шкодувати нікого, навіть найближчих партнерів по НАТО", - наголошується в заяві.

Слід зазначити, що росіянам залишилося прокласти близько 300 км труб нового газопроводу.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2.

Існує також думка про те, що газопровід все одно буде добудований. Про подальшу стратегію – читайте у статті Готуємося до Nord Stream-3: якою має бути газова стратегія України.