В результаті авіаударів в Сирії загинули 7 осіб, більше 10 поранених

В результаті авіаударів по місту Саракеб в сирійській провінції Ідліб загинули сім людей і більше десяти осіб отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Саракеб перебуває під контролем опозиційних сирійських груп, а авіаудар стався після того, як урядові сили захопили два нові села на півдні Ідлібу.

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Наступ сил Башара Асада вже змусив тисячі мирних жителів покинути свої будинки.

Саракеб і Маарет аль-Нуман - два великих міста, що утримуються повстанцями. Вони розміщені на шосе, яке пов'язує столицю Дамаск з найбільшим сирійським містом Алеппо. Обидва міста майже порожні після втечі більшості мирних жителів.

Оскільки припинення вогню, введене наприкінці серпня, протягом останніх тижнів фактично було зруйноване, уряд намагається отримати доступ до стратегічного шосе Дамаск-Алеппо. Сирійські війська останніми днями наступають на північ у напрямку Маарета аль-Нумана.