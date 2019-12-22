Західні Балкани обговорюють кроки тіснішого співробітництва

У суботу лідери країн Західних Балкан обговорили в столиці Албанії Тирані тіснішу регіональну співпрацю у їх прагненні вступити до Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Ініціатива, що отримала назву "маленький Шенген" на честь зони вільного пересування у ЄС, провела свою третю нараду за останні три місяці.

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Лідери Албанії, Північної Македонії, Сербії і Чорногорії зустрічалися, щоб обговорити конкретні кроки зі створення зони вільної торгівлі для стимулювання економічного зростання та іноземних інвестицій.

"Ініціатива Західних Балкан полягає в тому, щоб почати деякі процеси на роки і укладати довгострокові багатолітні угоди", - сказав прем’єр Албанії Еді Рама. Його сербський колега Александр Вучич зазначив, що вони обговорювали угоди і те, як "зробити нашу співпрацю більш інтенсивною".

Шість країн Західних Балкан перебувають на різних етапах на шляху до вступу в ЄС. У той час як Чорногорія і Сербія вже почали переговори про приєднання, заявки Албанії та Північної Македонії про початок процесу були заблоковані в жовтні деякими членами ЄС на чолі з Францією.

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На наступній зустрічі в Сербії країни підготують "дорожню карту" за підтримки Світового банку і Європейської комісії.

Боснія та Косово не направили свого представника на саміт. Президент Косова Хашим Тачі відмовився брати участь у зустрічах, заявивши, що це не має змісту, поки Сербія та Боснія і Герцеговина не визнають незалежність його країни.