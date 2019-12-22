Западные Балканы обсуждают шаги более тесного сотрудничества

В субботу лидеры стран Западных Балкан обсудили в столице Албании Тиране тесное региональное сотрудничество в их стремлении вступить в Европейский союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Инициатива, получившая название "маленький Шенген" в честь зоны свободного передвижения в ЕС, провела свое третье совещание за последние три месяца.

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Лидеры Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории встречались, чтобы обсудить конкретные шаги по созданию зоны свободной торговли для стимулирования экономического роста и иностранных инвестиций.

"Инициатива Западных Балкан заключается в том, чтобы начать некоторые процессы на годы и заключать долгосрочные многолетние соглашения", - сказал премьер Албании Эди Рама. Его сербский коллега Александр Вучич отметил, что они обсуждали соглашения и то, как "сделать наше сотрудничество более интенсивным".

Шесть стран Западных Балкан находятся на разных этапах на пути к вступлению в ЕС. В то время как Черногория и Сербия уже начали переговоры о присоединении, заявки Албании и Северной Македонии о начале процесса были заблокированы в октябре некоторыми членами ЕС во главе с Францией.

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На следующей встрече в Сербии страны подготовят "дорожную карту" при поддержке Всемирного банка и Европейской комиссии.

Босния и Косово не направили своего представителя на саммит. Президент Косово Хашим Тачи отказался участвовать во встречах, заявив, что это не имеет смысла, пока Сербия и Босния и Герцеговина не признают независимость его страны.