Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі

Парламент Британії проведе голосування за угоду про Brexit

Єврокомісія, Україна і РФ досягли принципової угоди щодо транзиту газу

Син російських шпигунів через суд виборов громадянство Канади






Прем'єр Італії підтримав розширення ЄС на Західні Балкани

П'ятниця, 20 грудня 2019, 12:44

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте висловив підтримку розширення Європейського союзу на Західні Балкани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Я хотів би сказати, що Італія рішуче підтримує розширення Європейського Союзу на Західні Балкани. Як прихильник цього розширення, Італія завжди буде на передовій і буде надалі підтримувати його до досягнення цього результату", - сказав Конте у своєму виступі на саміті Центральноєвропейської (ЦЄІ) ініціативи у Римі.

Він також закликав підтримати Албанію після землетрусу, в результаті якого загинули 51 людина.

"Албанію не можна залишити. Я прошу вас зробити внесок у фонд реконструкції Албанії", - додав він.

Як відомо, саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг, попри обіцянки, погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією. Цьому опиралися Франція, а також Данія та Нідерланди.

Очікується, що питання відкриття переговорів розглянуть на саміті ЄС-Західні Балкани в Загребі в травні 2020 року. Водночас Франція наполягає на невідкладній реформі моделі розширення ЄС.

Північна Македонія вже заявила, щоб її заявку на вступ до ЄС розглядали окремо від заявки Албанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua