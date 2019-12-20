Прем'єр Італії підтримав розширення ЄС на Західні Балкани

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте висловив підтримку розширення Європейського союзу на Західні Балкани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Я хотів би сказати, що Італія рішуче підтримує розширення Європейського Союзу на Західні Балкани. Як прихильник цього розширення, Італія завжди буде на передовій і буде надалі підтримувати його до досягнення цього результату", - сказав Конте у своєму виступі на саміті Центральноєвропейської (ЦЄІ) ініціативи у Римі.

Він також закликав підтримати Албанію після землетрусу, в результаті якого загинули 51 людина.

"Албанію не можна залишити. Я прошу вас зробити внесок у фонд реконструкції Албанії", - додав він.

Як відомо, саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг, попри обіцянки, погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією. Цьому опиралися Франція, а також Данія та Нідерланди.

Очікується, що питання відкриття переговорів розглянуть на саміті ЄС-Західні Балкани в Загребі в травні 2020 року. Водночас Франція наполягає на невідкладній реформі моделі розширення ЄС.

Північна Македонія вже заявила, щоб її заявку на вступ до ЄС розглядали окремо від заявки Албанії.