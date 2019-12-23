Земан поедет в Москву на 75-летие победы над нацизмом в Европе

Президент Чехии Милош Земан в следующем году в Москве примет участие в праздновании 75-летия дня победы над нацизмом в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Земан известен своей приверженностью к позиции Кремля и лично президента России Владимира Путина.

Кроме Земана, на торжества к Путину приедет президент Франции Эммануэль Макрон.

В августе в Кремле говорили, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них называли глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Беларуси, Армении и Сербии.

В 2018 году на параде в Москве присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в 2017-м - президент Молдовы Игорь Додон, в 2016-м - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На парад в честь 70-летия победы в 2015 году в Москву приехали около 30 дружественных РФ иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки из-за агрессии РФ против Украины.