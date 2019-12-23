У Німеччині пасажири зупинили трамвай, водій якого знепритомнів

У німецькому місті Бонн пасажирам вдалося зупинити на повному ходу трамвай, водій якого знепритомнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався у неділю у другій половині дня, коли трамвай став набирати швидкість біля однієї із зупинок.

Перелякані пасажири викликали поліцію, і важелем аварійного гальма намагалися зупинити трамвай.

Після цього двоє чоловіків увірвалися в кабіну водія і побачили того непритомним.

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Одна з жінок зателефонувала до транспортної компанії за інструкціями, і пасажири довели трамвай до зупинки.

"Вони вчинили абсолютно правильно в небезпечній ситуації і, ймовірно, врятували не одне життя", - сказав мер Бонна Ашок Срідхаран.

Місцева компанія громадського транспорту SWB заявила, що важіль аварійного гальма не зупиняє трамвай негайно, але попереджає водія, який може потім зв'язатися з пасажирами і довести трамвай до зупинки.

Повідомляється, що нині водій трамвая перебуває у лікарні, а пасажири, які зупинили транспорт, відбулися легкими травмами.