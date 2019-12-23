Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Авіація РФ бомбардує населені пункти Ідліба: 9 загиблих

Генсек НАТО заявив, що готовий зустрітися з Путіним

Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід

"Північний потік-2" очолює колишній агент Штазі і друг Путіна - ЗМІ






У Німеччині пасажири зупинили трамвай, водій якого знепритомнів

Понеділок, 23 грудня 2019, 14:09

У німецькому місті Бонн пасажирам вдалося зупинити на повному ходу трамвай, водій якого знепритомнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався у неділю у другій половині дня, коли трамвай став набирати швидкість біля однієї із зупинок.

Перелякані пасажири викликали поліцію, і важелем аварійного гальма намагалися зупинити трамвай.

Після цього двоє чоловіків увірвалися в кабіну водія і побачили того непритомним.

Читайте також
В Антверпені трамвай зійшов з рейок і врізався в будинок, є постраждалі

Одна з жінок зателефонувала до транспортної компанії за інструкціями, і пасажири довели трамвай до зупинки.

"Вони вчинили абсолютно правильно в небезпечній ситуації і, ймовірно, врятували не одне життя", - сказав мер Бонна Ашок Срідхаран.

Місцева компанія громадського транспорту SWB заявила, що важіль аварійного гальма не зупиняє трамвай негайно, але попереджає водія, який може потім зв'язатися з пасажирами і довести трамвай до зупинки.

Повідомляється, що нині водій трамвая перебуває у лікарні, а пасажири, які зупинили транспорт, відбулися легкими травмами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua