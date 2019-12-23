Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Авиация РФ бомбит населенные пункты Идлиба: 9 погибших

Генсек НАТО заявил, что готов встретиться с Путиным

Кипр, Греция и Израиль 2 января подпишут соглашение о газопроводе

"Северный поток-2" возглавляет бывший агент Штази и друг Путина – СМИ






В Германии пассажиры остановили трамвай, водитель которого потерял сознание

Понедельник, 23 декабря 2019, 14:09

В немецком городе Бонн пассажирам удалось остановить на полном ходу трамвай, водитель которого потерял сознание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня, когда трамвай стал набирать скорость у одной из остановок.

Испуганные пассажиры вызвали полицию, и рычагом аварийного тормоза пытались остановить трамвай.

После этого двое мужчин ворвались в кабину водителя и увидели, что он без сознания.

Читайте также
В Антверпене трамвай сошел с рельсов и врезался в дом, есть пострадавшие

Одна из женщин позвонила в транспортную компанию за инструкциями, и пассажиры смогли остановить трамвай.

"Они поступили абсолютно правильно в опасной ситуации и, вероятно, спасли не одну жизнь", - сказал мэр Бонна Ашок Сридхаран.

Местная компания общественного транспорта SWB заявила, что рычаг аварийного тормоза не останавливает трамвай немедленно, но предупреждает машиниста, который может затем связаться с пассажирами и довести трамвай до остановки.

Сообщается, что в настоящее время водитель трамвая находится в больнице, а пассажиры, которые остановили транспорт, отделались легкими травмами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua