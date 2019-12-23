Тейлор сказав, хто стане тимчасовим повіреним у справах США в Україні

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, який піде з посади на початку наступного року, заявив, що його замінить заступниця голови місії Крістіна Квін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Заступниця голови місії Крістіна Квін дуже добре кваліфікована і готова приступити з початку наступного місяця. Вона відповідатиме за наше посольство в наступні кілька місяців, поки справжній, наступний посол буде обраний і потім переданий у Сенат на затвердження", - сказав Тейлор, відповідаючи на запитання в ході онлайн-спілкування у Facebook.

За даними ЗМІ, Білий дім, найімовірніше, запропонує призначити новим послом генерала армії США у відставці Кіта Дейтона.

Крістіна Квін

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"Я знаю, що вони працюють над тим, щоб дуже добре кваліфікована людина приїхала і замінила Крістіну. Вони прямо зараз працюють, щоб підготувати цю людину. Ця людина прагне приїхати", - додав Тейлор.

Квін прибула до Києва 28 травня цьогоріч після того, як посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершила роботу на своїй посаді.

Крістіна Квін з 2013 року по квітень 2019 року працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови місії/міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі.

Перед тим Квін працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови місії та радника з економічних питань у посольстві США в Бангкоку; радника з економічних питань у посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки у виконавчому апараті президента.

Квін також працювала в посольстві США в Москві та місії США в Європейському Союзі в Брюсселі.

Квін народилася і виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі, та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.