Глава МЗС Нідерландів виклав стратегію щодо РФ: з Москвою потрібен діалог

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що попри спроби Росії грати проти держав-членів ЄС, її відхід від міжнародного правопорядку, з Москвою необхідно підтримувати діалог.

Про це він заявив у викладеній у листі стратегії щодо Росії, представленій парламенту у відповідь на запит депутатів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

У листі міністр вказує, що Росія навмисно поширює дезінформацію і здійснює кібератаки. "У Росії є наступальна кіберпрограма" – зазначив Блок.

Він наводить як приклади дезінформації про катастрофу MH17 і спробу злому організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі.

"Стратегічне значення голландської політики і правосуддя значно зросло для Росії після рішення Нідерландів та Австралії притягнути РФ до відповідальності за її участь у збитті рейсу MH17", - заявив Блок.

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Але загроза, за його словами, не тільки цифрова. "Росія продовжувала в останні роки вкладати значні кошти у військовий потенціал і стримування. Зокрема, в європейській частині Росії звичайні і ядерні сили значно покращилися як в кількісному, так і в якісному відношенні", – зазначив Блок.

На думку міністра, російська "напористість" означає, що ситуація з безпекою в Європейському Союзі стала менш передбачуваною, менш стабільною і менш безпечною.

Блок також стурбований ситуацією в самій Росії. За його словами, держава ще більше зміцнила свій вплив на політику, ЗМІ та суспільство. "У результаті ситуація з правами людини в останні роки, в тому числі в окупованому Криму, погіршилася" – йдеться у листі.

Незважаючи ні на що, міністр виступає за продовження дискусій з Росією і спільної роботи, зокрема, в економічній сфері.

"Якщо Росія перетне наші кордони, Нідерланди, наскільки це можливо в міжнародному контексті, займуть позицію і будуть діяти відповідним чином", - заявив Блок.

"Водночас Росія є важливим геостратегічним гравцем на європейському континенті. Саме тому вкрай важливо продовжувати розмову з Росією", – вважає він.