Глава МИД Нидерландов изложил по стратегию РФ: с Москвой нужен диалог

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что несмотря на попытки России играть против государств-членов ЕС, ее отход от международного правопорядка, с Москвой необходимо поддерживать диалог.

Об этом он заявил в изложенной в письме стратегии по России, представленной парламенту в ответ на запрос депутатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В письме министр указывает, что Россия намеренно распространяет дезинформацию и осуществляет кибератаки. "У России есть наступательная киберпрограмма", - отметил Блок.

Он приводит примеры дезинформации о катастрофе MH17 и попытки взлома организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

"Стратегическое значение голландской политики и правосудия значительно возросло для России после решения Нидерландов и Австралии привлечь РФ к ответственности за ее участие в сбивании рейса MH17", - заявил Блок.

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Но угроза, по его словам, не только цифровая. "Россия продолжала в последние годы вкладывать значительные средства в военный потенциал и сдерживание. В частности, в европейской части России обычные и ядерные силы значительно улучшились как в количественном, так и в качественном отношении", - отметил Блок

По мнению министра, российская "напористость" означает, что ситуация с безопасностью в Европейском Союзе стала менее предсказуемой и менее стабильной.

Блок также обеспокоен ситуацией в самой России. По его словам, государство еще больше укрепило свое влияние на политику, СМИ и общество. "В результате ситуация с правами человека в последние годы, в том числе в оккупированном Крыму, ухудшилась", - говорится в письме.

Несмотря ни на что, министр выступает за продолжение дискуссий с Россией и совместной работы, в частности, в экономической сфере.

"Если Россия пересечет наши границы, Нидерланды, насколько это возможно в международном контексте, займут позицию и будут действовать соответствующим образом", - заявил Блок.

"Вместе с тем Россия является важным геостратегическим игроком на европейском континенте. Именно поэтому крайне важно продолжать разговор с Россией", - считает он.