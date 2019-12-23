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Прем’єр Британії визнав, що помилявся, коли думав про перезавантаження відносин з РФ

Понеділок, 23 грудня 2019, 16:17

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що помилявся, коли вірив у можливість перезавантаження відносин з Росією.

Про це він заявив у коментарі журналу Spectator, повідомляє "Європейська правда".

"Те, щодо чого я дійсно змінив свою думку, - це можливість перезавантаження відносин з Росією. Я дійсно думав, як і багато міністрів закордонних справ і прем'єр-міністрів до мене, що ми могли б почати все спочатку з Росією", - сказав Джонсон.

Він зазначив, що вважав Росію великою країною, з якою Британія разом боролася проти фашизму.

"Дуже, дуже прикро, що я помилився", - заявив прем'єр Британії.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон подав різдвяний обід британським військовим під час візиту до місії НАТО в Естонії. 

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