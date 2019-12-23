Премьер Британии признал, что ошибался, когда думал о перезагрузке отношений с РФ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибался, когда верил в возможность перезагрузки отношений с Россией.
Об этом он заявил в комментарии журналу Spectator, сообщает "Европейская правда".
"То, относительно чего я действительно изменил свое мнение - это возможность перезагрузки с Россией. Я действительно думал, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы могли бы начать все сначала с Россией", - сказал Джонсон.
Он отметил, что считал Россию великой державой, с которой Великобритания вместе боролась против фашизма.
"Очень, очень жаль, что я ошибся", - заявил премьер Великобритании.
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал рождественский обед британским военным во время визита в миссию НАТО в Эстонии.