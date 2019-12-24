У Боснії призначили уряд через 14 місяців після виборів

Палата представників парламенту Боснії і Герцеговини на засіданні в Сараєво затвердила новий склад Ради міністрів через 14 місяців після проведення парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на боснійське видання Klix.

Нові члени уряду склали урочисту присягу і пообіцяли сумлінно виконувати свої обов'язки, дотримуватись Конституції Боснії і Герцеговини, виконувати Загальну рамкову угоду про мир та додатки до неї, захищати права людини, дбати про інтереси та рівність усіх народів та громадян.

Уряд очолив Зоран Тегельтій, його кандидатура була затверджена 5 грудня. Він є членом правлячого Альянсу незалежних соціал-демократів (SNSD) боснійських сербів, лідером якого є Мілорад Додік, який також є сербським членом президії Боснії і Герцеговини.

Міністром закордонних справ в новому уряді став Бісере Туркович, який представляю консервативну Партію демократичної дії (SDA).

Незгода між сербським, хорватським та боснійським членами щодо того, як рухатись до інтеграції в НАТО, перекрила формування нового уряду.

Читайте також у статті: "Проблеми для Хорватії та нові можливості для Кремля: що принесли вибори у Боснії і Герцеговині".