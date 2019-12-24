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В Боснии назначили правительство через 14 месяцев после выборов

Вторник, 24 декабря 2019, 09:27

Палата представителей парламента Боснии и Герцеговины на заседании в Сараево утвердила новый состав Совета министров через 14 месяцев после проведения парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.

Новые члены правительства принесли торжественную присягу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Боснии и Герцеговины, выполнять Общее рамочное соглашение о мире и приложения к ней, защищать права человека, заботиться об интересах и равенство всех народов и граждан.

Правительство возглавил Зорана Тегельтий, его кандидатура была утверждена 5 декабря. Он является членом правящего Альянса независимых социал-демократов (SNSD) боснийских сербов, лидером партии является Милорад Додик, который также является сербским членом президиума Боснии и Герцеговины.

Министром иностранных дел в новом правительстве стал Бисере Туркович, который представляет консервативную Партию демократического действия (SDA).

Формированию нового правительства мешало несогласие между сербским, хорватским и боснийским членами относительно того, как двигаться к интеграции в НАТО.

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Босния и Герцеговина
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