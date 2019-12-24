98-річного чоловіка Єлизавети II виписали з лікарні напередодні Різдва

98-річного принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, виписали з лікарні після того, як його раптово госпіталізували у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Принц залишив лікарню самостійно і сів у машину без сторонньої допомоги. Він був одягнений в елегантну краватку і махав медсестрі, коли покинув медзаклад.

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Букінгемський палац повідомив, що принц покинув лікарню після виписки і "тепер повернувся в Сандрінгем".

Філіп був у приватній лікарні короля Едуарда VII з п'ятниці. Букінгемський палац наполягав, що його госпіталізація була "запобіжним засобом".

Палац не вдався в подробиці щодо його захворювання чи характеру лікування. Але схоже, що принцу надали необхідну допомогу так, щоб він міг повернутися до родини на Різдво.

В останні роки принц Філіп страждав від хвороб серця та інших захворювань, включаючи інфекцію сечового міхура. Він значною мірою зник з поля зору громадськості з тих пір, як оголосив про свій відхід від виконання королівських обов'язків в 2017 році.

Невідомо, чи буде Філіп почуватись досить сильним, аби бути присутнім на різдвяному ранковому церковному богослужінні, в якому традиційно беруть участь королева та інші високопоставлені члени королівської сім'ї.