Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна припиняє експорт коньяку і шампанського: відтепер тільки бренді та ігристе вино

Українці зможуть подорожувати без віз до двох країн Південної Америки - рішення уряду

Медвєдєв заявив, що "Північний потік-2" добудують з некритичною затримкою

Німеччина намагалася зупинити санкції США проти "Північного потоку-2" - Bild






98-річного чоловіка Єлизавети II виписали з лікарні напередодні Різдва

Вівторок, 24 грудня 2019, 12:39

98-річного принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, виписали з лікарні після того, як його раптово госпіталізували у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Принц залишив лікарню самостійно і сів у машину без сторонньої допомоги. Він був одягнений в елегантну краватку і махав медсестрі, коли покинув медзаклад.

Читайте також
Бельгійську принцесу затримано за участь у протесті екоактивістів у Лондоні

Букінгемський палац повідомив, що принц покинув лікарню після виписки і "тепер повернувся в Сандрінгем".

Філіп був у приватній лікарні короля Едуарда VII з п'ятниці. Букінгемський палац наполягав, що його госпіталізація була "запобіжним засобом".

Палац не вдався в подробиці щодо його захворювання чи характеру лікування. Але схоже, що принцу надали необхідну допомогу так, щоб він міг повернутися до родини на Різдво.

В останні роки принц Філіп страждав від хвороб серця та інших захворювань, включаючи інфекцію сечового міхура. Він значною мірою зник з поля зору громадськості з тих пір, як оголосив про свій відхід від виконання королівських обов'язків в 2017 році.

Невідомо, чи буде Філіп почуватись досить сильним, аби бути присутнім на різдвяному ранковому церковному богослужінні, в якому традиційно беруть участь королева та інші високопоставлені члени королівської сім'ї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua