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98-летний мужа Елизаветы II выписали из больницы накануне Рождества

Вторник, 24 декабря 2019, 12:39

98-летнего принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, выписали из больницы после того, как его внезапно госпитализировали в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Принц покинул больницу самостоятельно и сел в машину без посторонней помощи. Он был одет в элегантный галстук и махал медсестре, когда покидал медучреждение.

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Букингемский дворец сообщил, что принц покинул больницу после выписки и "теперь вернулся в Сандрингем".

Филипп был в частной больнице короля Эдуарда VII с пятницы. Букингемский дворец настаивал, что его госпитализация была "мерой предосторожности".

Дворец не удался в подробности относительно его заболевания или характера лечения. Но похоже, что принцу оказали необходимую помощь так, чтобы он мог вернуться к семье на Рождество.

В последние годы принц Филипп страдал от болезней сердца и других заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря. Он в значительной степени исчез из поля зрения общественности с тех пор, как объявил о своем уходе от выполнения королевских обязанностей в 2017 году.

Неизвестно, будет ли Филипп чувствовать себя достаточно сильным, чтобы присутствовать на рождественском утреннем церковном богослужении, в котором традиционно принимают участие королева и другие высокопоставленные члены королевской семьи.

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