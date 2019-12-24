Українці зможуть подорожувати без віз до двох країн Південної Америки - рішення уряду

Уряд у вівторок, 24 грудня, затвердив безвізовий режим з Колумбією та Еквадором.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, пише "Європейська правда".

"Безвізовий режим з Колумбією та Еквадором. Щойно затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог", - написав Гончарук.

За його словами, українці зможуть подорожувати в ці країни без віз на 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, глава МЗС Вадим Пристайко підписав угоди про скасування віз з обома країнами наприкінці вересня.

Цього року Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів, зайнявши 43-е місце з показником у 126 країн, в які українці можуть потрапити без віз.

Раніше в уряді обіцяли, що у 2020 році буде збільшено строки безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.