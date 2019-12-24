Лукашенко: Росія щороку "закручує гайки" і пресує Білорусь

Глава Білорусі Александр Лукашенко, заявив, що Росія щороку "закручує гайки" щодо Мінська і це може призвести до того, що РФ втратить Білорусь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю радіостанції "Ехо Москви".

Лукашенко заявив, що Росія не хоче і боїться втратити Білорусь, але це трапиться, якщо РФ продовжить тиснути на Мінськ.

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"Слухайте, якщо ви будете нас пресувати постійно, починаючи від газової труби, нафтової тощо, і кожного року ми під Новий рік будем цим займатися… Якщо ви будете у своєму віртуальному світі писати і говорити "Ми у вас нахлібники", "Ми гиря на ногах", що "Ми ось тут все вам віддаємо, а ви у нас такі-сякі", то ми скажемо "Дякуємо, не треба", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що Росія дорого коштує Білорусі.

"Ми надаємо вам величезну кількість послуг, які навіть не завжди можна оцінити… Але є й те, що можна оцінити", - сказав Лукашенко.

"Ми у вас (РФ) купуємо на $9 млрд більше, ніж продаємо. Це - причина американо-китайського конфлікту. У них торгова війна. З економічної точки зору це абсолютно ідентичні речі. Так от питання - Що ми від цього отримали? Що ми отримали, що ви кожен раз, щороку, починаєте нас пресувати, "закручуючи гайки" і підвищуючи ціни?" - пояснив Лукашенко.

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Президент Білорусі також сказав, що країни Заходу і НАТО відреагують відповідним чином в разі будь-яких дій Росії, якщо виникнуть спроби порушити суверенітет Білорусі.

"Класично загроза суверенітету існує завжди і навіть для Росії. Але я не відчуваю зростання загрози суверенітету Білорусі. Якщо ця загроза з боку Росії, як дехто каже, виникне, і раптом вона спробує порушити наш суверенітет, ви знаєте, як відреагує не тільки світове співтовариство - вони вже будуть втягнутими у війну. Цього вже країни НАТО не витримають, бо вони вважатимуть це за загрозу їм. У цьому сенсі вони будуть в чомусь мати рацію", - сказав Лукашенко.

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